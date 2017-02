Les avocats de Fillon demandent l'abandon d'une « enquête illégale »

Les avocats du candidat de la droite à la présidentielle en France, François Fillon, ont annoncé avoir demandé jeudi au parquet national financier de se dessaisir de son enquête ouverte pour des soupçons d'emplois fictifs visant son épouse. Ils l'ont jugée 'illégale'.

'Nous avons aujourd'hui demandé au parquet national financier (PNF) de se dessaisir de l'enquête préliminaire en cours', a déclaré l'avocat de François Fillon, Me Antonin Lévy, lors d'un point de presse aux côtés de l'avocat de Penelope Fillon, Me Pierre Cornut-Gentille.

Après des révélations de l'hebdomadaire Le Canard enchaîné, la justice a ouvert une enquête le 25 janvier pour jauger la réalité du travail effectué pendant quinze ans par Penelope Fillon en tant qu'assistante parlementaire de son mari et de son suppléant.

Pour les avocats, 'l'infraction de détournement de fonds publics ne peut être reprochée à François Fillon', car à leurs yeux ce délit n'est pas applicable à un parlementaire.

'L'absence de cette infraction rend le PNF incompétent pour enquêter et son enquête en devient illégale', a insisté Me Antonin Lévy. 'L'enquête est quasiment aujourd'hui plus médiatique que judiciaire (...). Il est important que les électeurs ne se fassent pas voler leur élection en avril', a souligné l'avocat.

Erreur reconnue

François Fillon est plongé depuis deux semaines dans une tourmente qui lui a fait perdre son statut de favori de la course à la présidentielle. Selon les sondages, il serait désormais éliminé dès le premier tour du scrutin, le 23 avril, devancé par la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen et le centriste Emmanuel Macron.

Lors d'une longue conférence de presse lundi, François Fillon a reconnu avoir commis une 'erreur' en embauchant sa femme et ses enfants comme collaborateurs parlementaires et il a présenté ses 'excuses' aux Français, tout en répétant que ces faits étaient 'légaux'.

'Il y a des pratiques anciennes dans la vie politique qui ne sont plus acceptables', a-t-il notamment reconnu devant plus de 200 journalistes, tout en affirmant que le salaire de sa femme Penelope 'était parfaitement justifié'.

/ATS