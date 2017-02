Corée du Nord: un demi-frère de Kim Jong-un assassiné en Malaisie

Un demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a été assassiné en Malaisie, ont rapporté mardi des médias sud-coréens. Kim Jong-Nam était tombé en disgrâce en 2001 et vivait depuis lors en quasi-exil, principalement dans le territoire chinois de Macao.

Aucune source officielle n'était joignable à Séoul dans l'immédiat pour commenter l'annonce de l'assassinat de Kim Jong-Nam, 45 ans. Celui-ci était le fils aîné du dirigeant défunt Kim Jong-Il.

Selon la chaîne de télévision sud-coréenne Chosun, Kim Jong-Nam a été empoisonné avec des aiguilles par deux femmes non identifiées à l'aéroport international de Kuala Lumpur. Les deux femmes ont hélé un taxi et se sont enfuies immédiatement après, ajoute la chaîne, qui affirme citer plusieurs sources gouvernementales,

En Malaisie, le responsable de la police à l'Aéroport international de Kuala Lumpur, le commissaire adjoint Abdul Aziz Ali, a déclaré qu'un quadragénaire coréen avait été découvert malade lundi à l'aéroport. Il est mort lors de son transport vers l'hôpital, a-t-il ajouté. Son identité n'a pas été établie.

Visite avortée à Disneyland

Kim Jong-Nam a été un temps considéré comme l'héritier potentiel de son père Kim Jong-Il avant de tomber en disgrâce suite à une tentative manquée d'entrer au Japon avec un passeport falsifié pour visiter Disneyland. C'est Kim Jong-Un qui est devenu le dirigeant de la Corée du Nord à la mort de leur père en décembre 2011.

Connu comme un partisan des réformes en Corée du Nord, Kim Jong-Nan avait déclaré à un journal japonais s'opposer au mode de succession dynastique du pouvoir. Si son décès est confirmé, ce serait le plus important sous le régime de Kim Jong-Un depuis l'exécution de l'oncle du dirigeant nord-coréen Jang Song-Thaek en décembre 2013.

Kim Jong-Nam avait déjà été visé dans le passé. En octobre 2012, le parquet sud-coréen avait indiqué qu'un Nord-coréen, appréhendé comme un espion, avait reconnu son implication dans une mise en scène d'accident de la route en Chine en 2010 visant Kim Jong-Nam.

Eduqué en Suisse

En 2012, l'hebdomadaire moscovite Argumenty i Fakty avait rapporté qu'il avait des difficultés financières. Il se serait vu couper les vivres par Pyongyang suite à ses critiques du mode de succession.

La Corée du Sud avait alerté l'an dernier sur de possibles tentatives d'assassinat nord-coréennes sur son territoire. Séoul citait d'anciennes tentatives visant le transfuge Hwang Jang-Yop, idéologue en chef du régime nord-coréen et ancien tuteur de Kim Jong-Il, réfugié à Séoul en 1997 et mort de causes naturelles en 2010.

Eduqué en Suisse, polyglotte, Kim Jong-Nam était né de l'union de son père avec Sung Hae-rim, une actrice née en Corée du Sud et morte à Moscou.

