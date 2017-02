G20: flou autour de la diplomatie américaine - Moscou s'impatiente

Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson a commencé jeudi lors d'un G20 en Allemagne à s'entretenir avec ses pairs des grandes puissances. Celles-ci sont avides d'en savoir plus sur la diplomatie américaine qui suscite des interrogations et l'impatience de Moscou.

M. Tillerson effectue là sa première sortie depuis sa nomination début février. Il a commencé à enchaîner les réunions en tête-à-tête jeudi matin, avant l'ouverture formelle d'une réunion des chefs de la diplomatie du G20, forum réunissant les pays les plus développés et émergents, prévue sur deux jours à Bonn.

Le ministre a rencontré son homologue saoudien Adel al-Jubeir, l'émissaire de l'ONU pour le Yémen Ismail Ould Cheikh Ahmed et le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson. Mais rien n'a immédiatement filtré de ces discussions et le secrétaire d'Etat américain, ancien patron d'Exxonmobil réputé proche des Russes et novice en politique, est jusqu'à présent resté silencieux.

Les orientations internationales de la nouvelle administration de Donald Trump suscitent pourtant beaucoup d'incertitude, avec des signaux souvent contradictoires qu'il s'agisse du commerce mondial, du Moyen-Orient, et surtout de la relation avec la Russie. A cet égard, la rencontre la plus attendue jeudi doit se tenir en début d'après-midi entre M. Tillerson et son homologue russe Sergueï Lavrov.

Poutine appelle au dialogue

Le président russe Vladimir Poutine a appelé jeudi au 'rétablissement du dialogue' entre les services de renseignement russes et américain pour la lutte antiterroriste. Mais Moscou, qui attend avec impatience le rapprochement promis par Donald Trump après des années de relations glaciales avec l'ancienne administration Obama, a aussi commencé à manifester sa nervosité.

La Russie et les Etats-Unis 'perdent du temps' au lieu de normaliser leurs relations, a ainsi déploré jeudi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou est aussi monté au créneau en prévenant que toute tentative américaine de dialogue avec la Russie 'fondé sur un rapport de force' mènerait à l'échec.

Il réagissait à des propos tenus la veille par son homologue américain James Mattis. Celui-ci a estimé que les Etats-Unis et l'OTAN devaient pouvoir négocier 'en position de force' avec Moscou.

