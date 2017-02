Un train déraille près de Bruxelles: un mort

Un train de voyageurs assurant la liaison Louvain-Bruxelles a déraillé samedi, faisant un mort, ont indiqué les autorités belges. L'accident a également fait 25 blessés, dont deux sont dans un état grave.

L'accident s'est produit en début d'après-midi, ves 13h20, a indiqué la société belge de chemins de fer SNCB. 'Le train est seul en cause. Heureusement, il n'y avait pas de train en face', a dit le ministre fédéral de la mobilité François Bellot.

'C'est un incident plutôt spectaculaire puisqu'une voiture a versé sur le flanc', a-t-il ajouté, précisant que plusieurs enquêtes seront menées afin de déterminer les circonstances de l'accident.

La personne décédée ne se trouvait pas à bord du train, a précisé le bourgmestre de Louvain Louis Tobback. Le train était composé de trois rames automotrices et transportait une centaine de personnes. La circulation des trains a été suspendue entre Bruxelles et Louvain, ville située à 25 km à l'est de la capitale.

Emotion du monde politique

Plusieurs personnalités politiques ont réagi sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre Charles Michel, qui s'est rendu sur les lieux de l'accident, a exprimé sur Twitter sa sympathie pour les victimes et remercié les services de secours pour leur rapide intervention.

Les vice-premiers Jan Jambon et Didier Reynders ont également écrit un message pour les proches des victimes de l'accident de train. 'Toutes mes pensées pour les victimes du dramatique accident de train de Louvain et leurs proches', a par ailleurs partagé l'ancien Premier ministre et président du Parti Socialiste Elio Di Rupo.

/ATS