Mort de l'ambassadeur russe à l'ONU Vitali Tchourkine

L'ambassadeur russe aux Nations unies, Vitali Tchourkine, est mort 'soudainement' à New York, annonce lundi le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Ce décès est survenu à la veille de son 65e anniversaire.

'Le représentant permanent de la Russie aux Nations unies, Vitali Tchourkine, est mort soudainement à New York le 20 février', à l'âge de 64 ans, a déclaré le ministère dans un communiqué. La cause du décès n'est pas connue, mais il serait décédé sur son lieu de travail, à New York, selon le ministère.

/ATS