L'armée irakienne avance dans Mossoul tandis que les civils fuient

Les forces irakiennes soutenues par les Etats-Unis poursuivent samedi leur avancée dans la partie ouest de Mossoul après avoir repris jeudi l'aéroport de la ville au groupe Etat islamique (EI). Des centaines de civils ont de leur côté traversé les lignes de front.

Il s'agit du déplacement le plus important depuis le début des combats il y a une semaine dans la partie ouest.

Les forces irakiennes progressent dans les quartiers du sud, où la densité de population est importante. Avec leurs alliés, elles sont désormais à moins de trois kilomètres de la mosquée de la vieille ville de Mossoul où, en juin 2014, le chef de l'EI Abou Bakr al Baghdadi a déclaré le califat.

La bataille pour la reprise de Mossoul-Ouest devrait être plus difficile que l'offensive menée dans les quartiers est, terminée le mois dernier. En raison: l'étroitesse des rues qui quadrillent les quartiers anciens de la ville et par lesquelles les chars et les véhicules blindés ne peuvent pas passer.

