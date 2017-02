Les démocrates choisissent Tom Perez pour diriger le parti

Le parti démocrate, en pleine crise depuis son échec aux élections américaines, a porté samedi à sa tête Tom Perez, ancien secrétaire au Travail de l'administration Obama. Il mènera la lutte politique contre Donald Trump et les républicains majoritaires au Congrès.

Les membres du Comité national démocrate, chargé de promouvoir les idées du parti et de coordonner ses collectes de fonds et sa stratégie électorale, ont choisi Tom Perez au second tour de scrutin.

Ce fils d'immigrés dominicains a été préféré à Keith Ellison, soutenu par Bernie Sanders et l'aile gauche du parti, par 235 voix contre 200.

Appuyé par des ténors de l'administration Obama, comme l'ancien vice-président Joe Biden, Tom Perez aura pour lourde tâche de rajeunir et de réunifier le parti, sorti profondément divisé de la lutte entre Hillary Clinton et Bernie Sanders pendant les primaires en vue de l'élection présidentielle.

Le Comité national démocrate a été vivement critiqué pour avoir favorisé Hillary Clinton et va devoir se réconcilier avec sa base pour organiser une 'résistance' efficace face à Donald Trump et aux républicains. 'Nous souffrons d'une crise de confiance, d'une crise de pertinence', a reconnu Tom Perez, qui s'est engagé à mener la lutte contre la nouvelle administration.

/ATS