Alain Juppé confirme officiellement qu'il ne sera pas candidat

Le perdant des primaires de la droite à la présidentielle française, Alain Juppé, a définitivement confirmé lundi qu'il ne sera pas candidat à l'élection. 'Il est trop tard pour ma candidature, je n'incarne pas le renouvellement souhaité par les Français', a-t-il dit.

Alain Juppé a insisté sur une décision prise 'une bonne fois pour toutes'. Il n'a au demeurant pas apporté son soutien à François Fillon lors de sa courte allocution depuis la mairie de Bordeaux, envers lequel il a utilisé au contraire un ton grave et très sévère. 'L'obstination (...) et le système de défense de François Fillon' l'a conduit 'dans une impasse', a-t-il notamment affirmé.

Pressé de toutes parts dans le parti Les Républicains et par les centristes de l'UDI de remplacer François Fillon, l'ancien premier ministre de Jacques Chirac a dénoncé un 'gâchis' et a dit ne pas vouloir 'livrer (son) honneur et la paix de (sa) famille en pâture aux démolisseurs de réputation'.

'Jamais sous la Ve République une élection ne s'est présentée de manière aussi confuse', a-t-il encore dit.

/ATS