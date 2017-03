Un homme avoue le meurtre de quatre membres de sa famille

Le beau-frère de Pascal Troadec a avoué avoir tué les quatre membres de cette famille disparus depuis plus de deux semaines dans l'ouest de la France, selon des sources proches de l'enquête. L'affaire faisait la Une des médias et tenait en haleine tout un pays.

Pascal et Brigitte Troadec, deux quinquagénaires, leur fils Sébastien, 21 ans, et leur fille Charlotte, 18 ans, n'ont donné aucune nouvelle depuis le 16 février. Ils ne se sont pas présentés à leur travail, leurs téléphones portables se sont tus et des traces de sang ont été retrouvées dans leur maison, dans un quartier résidentiel d'Orvault près de Nantes.

Placé en garde à vue en compagnie de la soeur de M. Troadec, le suspect a dit aux enquêteurs avoir tué les deux parents et leurs enfants en raison d'un différend sur un héritage mal partagé, a précisé l'une de ces sources.

Traces génétiques

L'enquête sur la disparition de cette famille, qui tient la France en haleine, avait connu dimanche un nouveau rebondissement avec le placement en garde à vue de la soeur de Pascal Troadec et de son mari. Ils avaient déjà été entendus pendant près de 21 heures au début de cette affaire.

Des résultats des investigations techniques et scientifiques ont de nouveau mis les enquêteurs sur la piste de ces deux membres de la famille après la découverte de traces génétiques appartenant au beau-frère dans la maison de la famille Troadec à Orvault et dans la voiture du fils, retrouvée à une soixantaine de kilomètres de là.

La piste d'un différend familial sur le partage d'une possible importante somme d'or était alors sérieusement étudiée par les policiers. Le rôle de la soeur de Pascal Troadec doit être désormais éclairci alors que celle-ci se murait dans le silence dimanche soir, selon une source proche du dossier. Une centaine d'enquêteurs ont été mobilisés dans cette enquête criminelle décrite comme 'exceptionnelle' par le commissaire Gilles Soulié.

/ATS