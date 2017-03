François Fillon inculpé dans l'affaire des emplois fictifs (avocat)

François Fillon a été mis en examen mardi dans l'affaire des emplois fictifs, a-t-on appris auprès de son avocat et du parquet. L'audition a été avancée 'pour qu'elle se déroule dans des conditions de sérénité', a précisé son avocat.

Le candidat de la droite à la présidentielle a été entendu mardi matin par les juges. Il est inculpé pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations déclaratives, a-t-on appris auprès du parquet. Le chef de 'trafic d'influence' n'a pas été retenu.

L'annonce de l'inculpation de l'ancien premier ministre avait été donnée dans un premier temps par le Canard enchaîné et RTL.

François Fillon avait annoncé le 1er mars sa convocation mercredi 15 mars devant les trois juges d'instruction chargés de l'information judiciaire en vue de sa mise en examen. Le calendrier aurait donc été modifié.

Le candidat, qui se dit victime d'une enquête 'exclusivement à charge' et privé du traitement dû à 'un justiciable comme les autres', a réaffirmé lundi qu'il irait jusqu'au bout de sa campagne malgré ses ennuis judiciaires.

/ATS