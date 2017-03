Le parti libéral du premier ministre Mark Rutte en tête des législatives aux Pays-Bas

Le parti libéral du premier ministre néerlandais Mark Rutte s'est placé mercredi en tête des élections législatives aux Pays-Bas avec 31 sièges, selon un sondage de sortie des urnes. Les libéraux arrivent devant trois partis à égalité, dont le PVV de Geert Wilders.

Le Parti populaire libéral et démocrate (VVD, droite) de M. Rutte perd 10 sièges par rapport à 2012. Le parti d'extrême droite (PVV) de M. Wilders remporte 19 sièges sur les 150 de la chambre basse du parlement, tout comme les chrétiens-démocrates du CDA et les démocrates du D66. Le PVV de M. Wilders, avec lequel les principales formations ont déjà exclu de gouverner, fait ainsi moins qu'attendu, gagnant toutefois quatre sièges.

Le parti travailliste PvdA se voit dégringoler de 38 sièges à 9. Les sondages créditent également le parti Groenlinks de 16 sièges, soit dix de plus. Le parti socialiste SP gagne un siège et passe à 15. Parmi les nouveaux partis, Denk est crédité de 3 sièges et Forum voor Democratie de 2 sièges.

Selon les sondages de sortie des urnes, 81% des 12,9 millions d'électeurs potentiels ont voté mercredi. Une participation beaucoup plus importante qu'en 2012 (74,6%). Les résultats officiels devraient être publiés vers minuit.

/ATS