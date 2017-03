Trente-trois réfugiés somaliens tués par des tirs en mer Rouge

Trente-trois réfugiés somaliens ont été tués et 35 blessés par des tirs sur leur embarcation en mer Rouge, ont indiqué vendredi des responsables de la ville yéménite de Hodeïda contrôlée par les rebelles chiites. Des femmes et des enfants figurent parmi ces victimes.

Les corps des 33 réfugiés ont été transportés dans les hôpitaux de la ville portuaire, où 35 blessés ont été admis, a affirmé un responsable des services de santé, en disant ignorer les circonstances de l'attaque. Le bilan de 33 morts a été confirmé par un responsable portuaire.

Ce responsable a indiqué, sous le couvert de l'anonymat, que l'embarcation de ces réfugiés a pu accoster à Hodeïda et que les morts et les blessés étaient atteint par des tirs d'armes légères, ce qui semble exclure une attaque aérienne. Selon lui, des dizaines d'autres Somaliens, qui ont survécu à l'attaque, ainsi que trois trafiquants yéménites arrivés à bord de l'embarcation, ont été conduits vers la prison centrale de la ville.

L'agence Saba, contrôlée par les rebelles chiites Houthis, a toutefois affirmé que ces réfugiés avaient été attaqués en mer Rouge par l'aviation de la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite. L'agence n'a pas donné de bilan précis de cette attaque et n'en a pas précisé les circonstances. On ignore pour le moment si ces réfugiés tentaient de quitter le Yémen ou d'y trouver refuge.

Le Yémen, en dépit de la guerre et de la crise humanitaire qu'il traverse, continue d'attirer des réfugiés de la Corne de l'Afrique fuyant la misère. Plusieurs camps de réfugiés somaliens existent dans le sud du Yémen mais aucun dans la région de Hodeïda, située plus au nord. Le secteur situé au sud de Hodeida a connu de violents combats durant les dernières 24 heures, ayant fait 32 morts, dont dix civils, selon des sources militaires et hospitalières.

/ATS