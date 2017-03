Le neuvième juge de la Cour suprême passe son grand oral

Nommé par Donald Trump à la Cour suprême des Etats-Unis, le juge conservateur Neil Gorsuch a commencé lundi un grand oral marathon en vue d'être confirmé par le Sénat. Les démocrates le présentant d'emblée comme un danger pour les libertés et les avancées sociales.

L'homme de 49 ans va durant plusieurs jours être interrogé par les élus de la colline du Capitole à Washington. Portant un costume bleu marine, il a présenté en préambule les membres de sa famille venus le soutenir, dont sa femme Louise, qui lui a donné deux filles.

Son passé sera scruté à la loupe et le magistrat sera poussé dans ses retranchements sur le mariage homosexuel, la discrimination positive, la détention des armes, autant de questions de société qu'il aura à trancher avec les huit autres sages de la haute cour.

L'audition fleuve a commencé à 11h00 (16h00 en Suisse) devant la commission des affaires juridiques du Sénat, dont chacun des 20 membres était autorisé à faire une déclaration liminaire, une opération qui a duré plusieurs heures.

Sens originel

La sénatrice démocrate Dianne Feinstein, élue de Californie, s'est dite préoccupée par la menace que ferait courir le juge Gorsuch au droit à l'avortement. Partisan de la peine de mort, celui-ci défend en effet des thèmes chers à l'Amérique conservatrice en matière de famille ou de religion.

Il soutient que la Constitution doit être interprétée conformément à son sens originel à l'époque de son adoption, une idée 'très inquiétante' selon Mme Feinstein.

'Cela signifie que les juges et les tribunaux doivent évaluer nos droits constitutionnels comme ils étaient compris en 1789', a-t-elle souligné. Soit une époque où l'esclavage était en vigueur, où la population américaine comptait 4 millions de personnes et où on ne pouvait imaginer le concept d'une automobile ou d'internet, a-t-elle poursuivi.

Robes noires

Les démocrates, minoritaires au Sénat, ont promis de livrer une bataille épique pour entraver l'intronisation du juge Gorsuch, qui devait prêter serment lundi après-midi.

Les sénateurs républicains ont eux dépeint un magistrat intègre, aux idées irréprochables.

'Il n'y a pas une robe rouge pour les républicains et une robe bleue pour les démocrates. Ici nous ne remettons que des robes noires', a assuré Ben Sasse, élu du Nebraska.

Confirmation disputée

Neil Gorsuch doit succéder à Antonin Scalia, magistrat conservateur décédé en février 2016. Depuis, la Cour suprême fonctionne avec seulement huit juges, dont quatre progressistes. L'arrivée de M. Gorsuch ancrera la prestigieuse institution dans le conservatisme.

De toutes les personnes nommées par M. Trump dans le cadre de la transition du pouvoir, il aura probablement la confirmation la plus disputée.

En effet, si un ministre est actif le temps d'un mandat, un juge de la Cour suprême est nommé à vie. Neil Gorsuch pourrait influencer le droit américain durant trois décennies, voire davantage. La doyenne de l'institution, Ruth Bader Ginsburg, vient de fêter ses 84 ans sans évoquer sa retraite.

