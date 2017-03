Détonations près du parlement à Londres: une dizaine de blessés

Une femme est morte, un policier a été poignardé et un assaillant présumé touché par balle mercredi devant le parlement de Westminster à Londres. La police a indiqué qu'au vu des premiers éléments, elle traitait l'affaire comme une attaque à caractère terroriste.

'Un policier a été poignardé et un assaillant présumé touché par balle', a déclaré le président de la Chambre des Communes, David Lidington, aux députés réunis en séance au moment des faits.

Selon un médecin hospitalier cité un peu plus tard par l'agence Press Association, une femme est morte dans l'attaque. Cet interne de l'hôpital St Thomas a également qualifié de 'catastrophiques' les blessures de plusieurs personnes.

Une douzaine de blessés

Un photographe a dit avoir vu une douzaine de blessés sur le pont de Westminster, tout près du parlement. La police a dégagé la foule sur le pont, précisant que le lieu 'n'était pas sûr'.

La chambre basse du parlement a immédiatement interrompu ses travaux et les députés ont été confinés 'jusqu'à nouvel ordre'. La Première ministre Theresa May est saine et sauve, a déclaré un porte-parole du 10, Downing Street. La cheffe du gouvernement s'est exprimée devant les députés en début d'après-midi mais le porte-parole a refusé de confirmer si elle se trouvait encore dans le palais de Westminster ou à proximité quand l'attaque s'est produite.

Scotland Yard a annoncé avoir été appelé à environ 14h40 (15h40 suisses) pour un 'incident au pont de Westminster lié à des armes à feu'. Plusieurs témoins interrogés par les médias britanniques ont vu un homme franchir les grilles d'entrée du parlement en courant et en brandissant un couteau.

Métro fermé

Des journalistes de Reuters présents au parlement ont parlé de l'arrivée d'un grand nombre de policiers armés, certains équipés de boucliers, à l'intérieur du bâtiment.

Les télévisions britanniques ont par ailleurs diffusé des images d'une voiture emboutie sur les barrières latérales de sécurité du pont juste devant le parlement et Big Ben. La station de métro de Westminster a été fermée, a annoncé un porte-parole de la régie Transport for London.

A Edimbourg, le parlement écossais, qui était réuni en vue d'autoriser le gouvernement de Nicola Sturgeon à réclamer un nouveau référendum sur l'indépendance, a suspendu ses débats. Un responsable de la sécurité a précisé que la police écossaise passait en revue la sécurité à Holyrood, le quartier où se trouve le Parlement écossais.

Alerte terroriste 'grave'

Scotland Yard a annoncé début mars que les services de sécurité britanniques avaient 'déjoué treize tentatives d'attentat terroriste depuis juin 2013' au Royaume-Uni.

Le niveau d'alerte terroriste au Royaume-Uni est fixé depuis août 2014 à 'grave', le quatrième sur une échelle de 5. A la suite des attentats de novembre 2015 en France, la police avait annoncé le déploiement de 600 policiers armés supplémentaires à Londres, portant leur nombre à 2800.

