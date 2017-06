Attentat de mercredi à Kaboul: le bilan grimpe à plus de 150 morts

Le bilan de l'attentat de mercredi dernier à Kaboul dépasse les 150 morts, a annoncé mardi le président afghan Ashraf Ghani. Le précédent bilan faisait état d'au moins 90 tués.

Cet attentat au camion piégé a frappé mercredi matin le quartier diplomatique de la capitale afghane, sans que l'on puisse établir quelle était sa cible précise. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier à Kaboul depuis la chute des talibans en 2001.

L'attaque, menée en plein mois de ramadan, a creusé un gigantesque cratère dans cette zone abritant le palais présidentiel et de nombreuses ambassades étrangères et censée être l'une des mieux protégées du pays. Une petite dizaine de ces dernières ont été endommagées et plus d'une vingtaine de leurs employés figurent parmi les tués et blessés.

/ATS