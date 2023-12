Accord de l'UE pour ouvrir des négociations d'adhésion avec Kiev

L'Union européenne a décidé d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, a annoncé jeudi à Bruxelles Charles Michel, le président du Conseil européen, au premier jour d'un sommet des dirigeants des 27.

'Un signal clair d'espoir pour les citoyens de ces pays et pour notre continent', a-t-il ajouté sur X (ex-Twitter),

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué jeudi comme une 'victoire pour l'Ukraine' et 'toute l'Europe' la décision de l'Union européenne d'ouvrir des négociations d'adhésion avec Kiev. 'Une victoire qui motive, inspire et rend plus fort', a-t-il réagi sur X (ex-Twitter), félicitant 'chaque Ukrainien'.

/ATS