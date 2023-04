Affrontements à Al-Aqsa, le Hamas dénonce un crime sans précédent

La police israélienne est intervenue dans la nuit de mardi à mercredi à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est pour y déloger des 'agitateurs'. Selon elle, ils avaient introduit dans le bâtiment 'des feux d'artifice, des bâtons et des pierres'.

Dénonçant 'un crime sans précédent', le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a appelé les Palestiniens de Cisjordanie 'à se rendre en masse vers la mosquée Al-Aqsa pour la défendre'.

La mosquée Al-Aqsa est située sur l'esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'islam à Jérusalem-Est. L'esplanade est bâtie sur ce que les juifs appellent le mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme.

La police israélienne a publié une séquence vidéo de plus de 50 secondes montrant des explosions de ce qui semble être des feux d'artifice à l'intérieur du lieu de culte et sur laquelle on devine des silhouettes en train de lancer des pierres.

Roquettes tirées de Gaza

Une autre séquence vidéo de la police montre des policiers antiémeutes avancer dans la mosquée en se protégeant des tirs de fusées avec des boucliers. Les images montrent ensuite une porte barricadée des batteries de feux d'artifice sur un tapis au sol et des policiers évacuer au moins cinq personnes les mains menottées dans le dos.

Après l'annonce des affrontements à la mosquée Al-Aqsa, plusieurs roquettes ont été tirées du nord de la bande de Gaza en direction du territoire israélien, selon des journalistes de l'AFP et des témoins.

L'armée israélienne a fait état du déclenchement de sirènes d'alerte dans plusieurs zones urbaines israéliennes des environs de la bande de Gaza.

/ATS