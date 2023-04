Alain Berset en voyage à Berlin pour parler de l'Ukraine et de l'UE

Le président de la Confédération Alain Berset a rencontré, ce mardi, le président allemand Frank-Walter Steinmeier et le chancelier Olaf Scholz. Au menu des discussions: la guerre en Ukraine et la politique européenne.

Le président de la Confédération Alain Berset a une nouvelle fois condamné fermement la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ce mardi à l'occasion d'une visite d'Etat à Berlin, indique le Département fédéral de l'Intérieur.

Le conseiller fédéral a souligné l’importance de défendre le droit international et le multilatéralisme. Afin d'y parvenir, la Suisse mise en particulier sur l’aide humanitaire, les bons offices et le processus de reconstruction du pays, lancé à Lugano en 2022. Ces six prochaines années, le Conseil fédéral veut débloquer au moins 1,8 milliard de francs pour l’Ukraine.

Lors des échanges sur les relations entre la Suisse et l’Union européenne, il a été question de la dynamique positive actuelle. Lors des derniers entretiens, la Suisse et l’UE ont réussi à s’entendre sur l’approche sectorielle proposée par le Conseil fédéral. Il s’agit maintenant de clarifier les questions en suspens afin de définir une base commune en vue de préparer un mandat de négociation.

/ATS