Alliés et partenaires ont livré à Kiev 230 chars et 1550 blindés

Les alliés de l'Otan et leurs partenaires ont fourni à l'Ukraine 230 chars de combat et 1.550 véhicules blindés pour les aider à contrer l'offensive russe et à reprendre leur territoire. C'est ce qu'a annoncé jeudi le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg.

'Les alliés et les partenaires du groupe de contact dirigé par les Etats-Unis ont envoyé en Ukraine 230 chars, 1550 véhicules blindés et des quantités importantes de munitions, soit 98% des matériels promis, afin d'équiper neuf nouvelles brigades blindées', a-t-il précisé au cours d'une conférence de presse avec le Premier ministre du Luxembourg Xavier Bettel.

'Au total, les Ukrainiens disposent donc des capacités dont ils ont besoin pour reprendre davantage de territoires', a souligné le chef de l'Alliance atlantique.

Depuis le début de l'offensive russe en février 2022, les membres de l'Otan ont également fourni des systèmes de défense anti-aériens, de l'artillerie et des avions de combat MIG-29 de fabrication soviétique que détenaient la Pologne et la République Tchèque. Ils ont en outre formé des dizaines de milliers de militaires ukrainiens sur les armements utilisés par les armées de l'Otan.

Ne 'jamais sous-estimer' la Russie

Jens Stoltenberg a toutefois appelé à ne 'jamais sous-estimer' la Russie. 'Les forces russes peuvent manquer de qualité mais elles se rattrapent sur la quantité et Moscou continue à mobiliser plus de personnel', a-t-il rappelé.

'Nous serons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra et nous lui fournirons ce dont elle a besoin', a assuré le responsable norvégien.

'Le Luxembourg a l'armée la moins importante de l'Otan, mais si on a besoin de nous, on peut compter sur nous', a pour sa part affirmé Xavier Bettel. Le Luxembourg est le dernier de la classe au sein de l'Otan pour la part de son PIB consacré aux dépenses de défense, mais le chef du gouvernement s'est engagé a les augmenter.

Pékin n'a toujours pas condamné l'invasion

MM. Stoltenberg et Bettel ont salué l'entretien téléphonique mercredi entre les présidents chinois Xi Jinping et ukrainien Volodymyr Zelensky.

'Cela ne change rien au fait que la Chine n'a pas été en mesure de condamner l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie', a toutefois insisté le secrétaire général de l'Otan. 'Il appartient à l'Ukraine de décider quelles sont les conditions des pourparlers et quels formats les pourparlers devraient avoir', a-t-il ajouté.

'Si nous voulons une solution pacifique et négociée qui permette à l'Ukraine de s'imposer en tant que nation souveraine et indépendante, le meilleur moyen d'y parvenir est d'apporter un soutien militaire à l'Ukraine, exactement comme le font les alliés de l'Otan', a-t-il conclu.

/ATS