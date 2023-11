Andry Rajoelina réélu président au premier tour

Andry Rajoelina a été réélu président de Madagascar à l'issue du premier tour, selon les résultats présentés samedi par la commission électorale. Dix candidats de l'opposition avaient appelé à boycotter le scrutin, dont ils ont déjà annoncé ne pas reconnaître l'issue.

M. Rajoelina, 49 ans, qui se présentait pour un second mandat à la tête de la grande île de l'océan Indien, a remporté 58,95% des suffrages exprimés, selon les résultats annoncés lors d'une conférence de presse à Antananarivo et qui doivent encore être validés par la Haute cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays.

'Le peuple malgache a choisi la voie de la continuité, de la sérénité et de la stabilité', s'est félicité M. Rajoelina devant la presse peu après. Remerciant les électeurs pour leur 'sagesse', il a assuré qu'ils se sont 'exprimés librement'.

Elu depuis 2018, Andry Rajoelina avait accédé une première fois au pouvoir en 2009 à la faveur d'une mutinerie chassant l'ex-président Marc Ravalomanana.

/ATS