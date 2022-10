Angela Merkel reçoit le prix Nansen à Genève

L'ex-chancelière d'Allemagne Angela Merkel a reçu lundi à Genève le prix Nansen des mains du haut commissaire au réfugiés de l'ONU Filippo Grandi. Elle a mis à disposition des quatre lauréats régionaux les près de 150'000 francs reçus.

Angela Merkel, 68 ans, a cité Erich Kästner: 'Il n'y a rien de bon, sauf si on le fait'. Et de préciser qu'à l'époque, de nombreuses personnes dans les communes et les communautés ainsi que de nombreux bénévoles ont contribué à relever les défis. 'De mon point de vue, cet hommage s'adresse donc avant tout aux innombrables personnes qui ont mis la main à la pâte à l'époque, à qui l'on doit d'avoir maîtrisé la situation, d'avoir réussi', a déclaré Merkel.

La décision de Mme Merkel était alors controversée au sein de la CDU/CSU, mais aussi dans la société. Elle s'est régulièrement heurtée au chef de la CSU de l'époque, Horst Seehofer, sur la question des réfugiés. Sa politique à l'égard des réfugiés a également été critiquée dans les Länder de l'Est de l'Allemagne.

Angela Merkel n'a pas conservé pour elle l'argent reçu. Elle a distribué les quelque 147'500 francs à parts égales entre les quatre lauréats régionaux, dont un médecin en Irak et une femme qui soutient les réfugiés au Costa Rica depuis plus de 50 ans.

Le prix Nansen est considéré comme la plus haute distinction du HCR, qui s'occupe depuis plus de 70 ans des besoins des réfugiés. Il est attribué à des personnes qui se sont particulièrement distinguées dans le domaine de l'aide aux réfugiés.

Le prix porte le nom du chercheur et diplomate norvégien Fridtjof Nansen, le premier haut commissaire aux réfugiés de l'ancêtre des Nations unies, la Société des Nations, de 1920 à 1930, ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix en 1922.

Mme Merkel ne s'est pas représentée aux élections de l'année dernière après 16 ans de chancellerie. Elle souhaite publier ses mémoires à l'automne 2024.

1,2 million de réfugiés

Plus de 1,2 million de personnes avaient pu rejoindre l'Allemagne il y a quelques années depuis la Syrie, l'Irak et d'autres pays, après la décision de Mme Merkel de les accueillir. Celle-ci avait été ensuite ciblée par certains opposants pour cette politique considérée par certains comme trop généreuse.

'Angela Merkel a montré un grand courage moral et politique', a estimé le haut commissaire aux réfugiés Filippo Grandi. 'Elle est restée ferme contre ceux qui relayaient la peur et la discrimination', selon lui.

Outre la décision d'accueillir ces réfugiés, l'ex-dirigeante est récompensée pour les efforts menés pour faciliter la participation des réfugiés à la société. Mme Merkel avait appelé alors les Allemands à ne pas céder aux divisions et à faire preuve de compassion, relevant l'obligation d'aider ces personnes qui fuyaient les conflits.

