Anniversaire tout en discrétion pour Biden, qui a 80 ans

C'est la première fois qu'un président américain en exercice fête ses 80 ans mais Joe Biden, dont l'âge fait débat alors qu'il envisage de briguer sa réélection, n'a pas spécialement marqué l'occasion dimanche.

Il a fallu attendre le milieu d'après-midi pour que son épouse Jill Biden publie un message affectueux, avec deux photos du couple dansant en smoking et tenue de gala. 'Je ne voudrais danser avec personne d'autre. Joyeux anniversaire Joe! Je t'aime', a tweeté la Première dame.

C'est là la seule publication venue de la Maison Blanche, qui n'a prévu aucun événement public dimanche et qui n'avait pas spécialement indiqué comment, ni même si le président allait fêter son anniversaire.

Samedi, le président avait en revanche célébré à la Maison Blanche une autre étape familiale importante: les noces de sa petite-fille Naomi, fermées à la presse.

Nouvelle candidature

C'est également en famille que le démocrate entend discuter de son éventuelle candidature à la présidentielle de 2024. Jusqu'ici, il répète avoir 'l'intention' de se lancer, et a promis de rendre sa décision publique en début d'année prochaine. Selon divers sondages, une majorité d'Américains rejettent l'idée d'une nouvelle candidature.

Si Joe Biden n'est pas une exception dans le paysage politique américain, où il n'est pas rare de croiser des personnalités influentes ayant allègrement dépassé 70 voire 75 ans, les élections de mi-mandat ont toutefois amené un début de changement de génération dans son parti.

La très influente Nancy Pelosi, 82 ans, a par exemple renoncé jeudi à briguer un nouveau mandat de présidente de la Chambre des représentants.

Le président américain avait subi il y a un an environ un bilan médical détaillé, concluant qu'il était 'vigoureux' et 'en bonne santé'. Mais Joe Biden porte, comme les autres présidents avant lui, les marques d'une fonction épuisante. Il est désormais difficile d'oublier son âge, que trahissent sa démarche plus raide et certains moments de confusion.

