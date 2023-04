Arrestation d'un suspect dans l'affaire des fuites de documents

Un suspect a été arrêté jeudi dans le nord-est des Etats-Unis dans l'affaire des fuites de documents confidentiels américains, selon plusieurs médias, alors que l'enquête semblait se resserrer autour d'un jeune membre de la Garde nationale aérienne.

La fuite de ces documents, qui détaillent entre autres les vues de Washington sur la guerre en Ukraine, a fait craindre au Pentagone un 'risque très élevé' pour la sécurité nationale du pays.

L'arrestation a eu lieu à Dighton, une petite ville rurale au sud de Boston, dans le Massachusetts.

Les télévisions américaines, dont CNN, diffusaient en boucle, peu avant une conférence de presse du ministre de la Justice Merrick Garland, des images aériennes montrant l'arrestation d'un individu par des agents des forces de sécurité.

On pouvait y voir un homme, mains sur la tête et portant un t-shirt gris et un short rouge, reculer lentement vers des soldats avant d'être interpellé, puis escorté vers un véhicule d'allure civile.

