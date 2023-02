Au moins 73 migrants présumés décédés après un naufrage

Au moins 73 migrants sont portés disparus et présumés décédés après un naufrage mardi au large de la Libye. Le bateau était parti le jour même d'Alkayar, a affirmé mercredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Moins de dix rescapés ont réussi à gagner les côtes libyennes dans des conditions extrêmes et sont actuellement soignés dans un hôpital. Une dizaine de cadavres ont été récupérés par le Croissant-Rouge local et remis à la police.

Depuis janvier, plus de 130 personnes sont décédées en tentant de rejoindre les pays européens par la mer depuis le nord de l'Afrique. Environ 10% des près de 1500 décès de migrants identifiés l'année dernière par l'OIM.

Cette voie vers le continent européen reste la plus meurtrière pour ces personnes. L'OIM appelle à des actions concrètes des Etats membres pour augmenter les capacités de sauvetage en mer et établit des mécanismes clairs et sûrs de débarquement. De même que des règles régulières pour les migrations légales, ajoute l'organisation.

/ATS