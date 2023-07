Au moins deux morts dans des pluies torrentielles au Japon

Au moins deux personnes sont mortes dans des pluies torrentielles qui se sont abattues lundi dans le sud-ouest du Japon. Le bilan pourrait encore s'alourdir avec l'évacuation de milliers d'habitants.

Après une semaine de pluies régulières, 'les plus importantes' précipitations 'jamais enregistrées dans la région', selon l'agence météorologique du Japon, ont fait sortir les rivières de leur lit. Une femme de 77 ans est morte dans la nuit de dimanche à lundi dans un glissement de terrain dans la région de Saga.

Sa maison a été engloutie par la coulée de terre, ont indiqué les pompiers locaux. Son mari a été retrouvé conscient et emmené à l'hôpital.

Un autre glissement de terrain à Kurume, dans la région de Fukuoka, a englouti dix personnes, dont neuf ont survécu. Mais la mort d'un septuagénaire a été confirmée, a indiqué un responsable des secours de la ville.

'Votre vie est en danger'

Les médias locaux ont établi un bilan encore plus élevé, l'agence Kyodo faisant état d'au moins cinq morts lundi soir. Le corps d'un autre homme a été découvert à Kurume, près d'une rivière en crue, selon la chaîne de télévision NHK et le journal Yomiuri Shimbun.

A Hirokawa, dans la même région de Fukuoka, la dépouille d'un homme âgé a été trouvée à l'intérieur d'un véhicule plein d'eau piégé dans un canal d'irrigation, selon le Yomiuri. Une autre femme pourrait avoir péri, après avoir été aperçue pour la dernière fois accrochée à une voiture alors que les eaux montaient, dans la région voisine d'Oita, ont déclaré les autorités locales.

Les pluies avaient tari ou cessé lundi en fin d'après-midi. Mais plus tôt, plus de 420 personnes avaient été exhortées de se mettre à l'abri dans les régions de Fukuoka et d'Oita. Elles avaient reçu un avertissement de haut niveau pour les exhorter à évacuer, avertissant: 'Votre vie est en danger. Vous devez agir immédiatement'.

Près de deux millions d'habitants de Fukuoka, Hiroshima, Saga, Yamaguchi et Oita ont été sous le coup d'une alerte de niveau inférieur, les incitant à évacuer si elles se trouvent dans des zones dangereuses.

Des images diffusées par la chaîne nationale NHK montrent les dégâts déjà subis: à Karatsu, le flanc d'une colline est entaillé juste au-dessus d'une maison partiellement effondrée dans une rivière, ses tuiles traditionnelles brisées ou éparpillées. Ailleurs, les images montrent des rivières en crue emportant des ponts et des rues transformées en ruisseaux par les eaux de crue.

