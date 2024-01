Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a atterri vendredi soir à Istanbul, première visite d'une nouvelle tournée au Moyen-Orient centrée sur le conflit à Gaza, a constaté un journaliste de l'AFP l'accompagnant.

Outre la Turquie et la Grèce, M. Blinken se rendra dans cinq pays arabes, ainsi qu'en Israël et en Cisjordanie dans le cadre de cette quatrième tournée dans la région depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas palestinien.

/ATS