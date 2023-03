Braquage à l'aéroport de Bruxelles: les derniers prévenus acquittés

La cour d'appel de Bruxelles a acquitté mercredi matin les quatre derniers suspects poursuivis pour le spectaculaire vol de diamants dans un avion d'Helvetic Airways à l'aéroport de Bruxelles le 18 février 2013. Cet arrêt clôt le dossier. Le casse restera donc impuni.

La cour s'est limitée mercredi à la lecture de la conclusion de son arrêt de cent pages. Elle a confirmé le jugement rendu en première instance, le 17 mai 2018, qui avait acquitté tous les prévenus. En appel, sur les 18 personnes poursuivies en première instance, seuls quatre hommes étaient encore prévenus. Le parquet général avait en effet renoncé, durant la procédure d'appel, à poursuivre 14 personnes.

La cour a estimé que 'les éléments de l'enquête ne sont pas suffisamment précis' pour asseoir une culpabilité, tant quant à l'implication de ces quatre prévenus dans le braquage que quant à leur implication dans les actes préparatoires et dans le recel des bijoux volés.

'Certaines circonstances sont suspectes et troublantes, mais elles demeurent discutables, aussi bien prises conjointement qu'isolément', a-t-elle ajouté. Les débats en appel et l'examen du dossier 'n'amènent pas à une autre analyse que celle du premier juge', a-t-elle déclaré.

37 millions d'euros

La cour a dès lors ordonné la levée des saisies (notamment d'immeubles appartenant aux prévenus) et s'est déclarée incompétente pour juger les demandes d'indemnités des sociétés qui étaient partie civile, notamment la compagnie Swiss, qui opérait l'avion, et le transporteur de fonds Brink's.

Le 18 février 2013, huit individus masqués et armés ont surgi sur le tarmac de l'aéroport. Ils se sont approchés de l'avion dans lequel se trouvait un chargement de valeur, convoyé par Brink's. L'appareil s'apprêtait à partir pour Zurich.

Ils se sont emparés de 121 colis contenant des diamants mais aussi des lingots d'or et des pierres précieuses, pour un montant total de 37 millions d'euros. Ce vol est considéré comme le braquage le plus spectaculaire et le plus audacieux commis en Belgique.

Seule une partie des biens volés a été retrouvée. Le 13 mai 2013, des diamants pour un montant d'environ cinq millions d'euros ont été découverts dans la cave d'une villa à Champel (GE). L'un des proches amis du propriétaire des lieux, Marc Bertoldi, a avoué avoir reçu ces diamants par un contact mais a contesté être l'un des auteurs du braquage.

Eléments insuffisants

En mai 2018, le tribunal correctionnel de Bruxelles a jugé 18 personnes. Celles-ci étaient prévenues pour participation au braquage à divers degrés (auteur du vol des diamants, auteur du vol des voitures ayant servi aux faits, receleur des diamants volés, etc.).

Tous les prévenus ont été acquittés. Le tribunal a estimé que 'les éléments ne sont pas suffisamment précis et concordants pour asseoir la culpabilité des prévenus'.

Quant à Marc Bertoldi, considéré par les enquêteurs comme le cerveau du braquage, le tribunal l'a jugé seul en juin 2019. Il n'a pas été reconnu coupable d'être l'un des auteurs et l'organisateur du vol, mais uniquement d'avoir accepté d'écouler la marchandise volée. 'Le Grand Marco' a écopé d'une peine de cinq ans de prison ferme.

/ATS