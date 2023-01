Buzz Aldrin, deuxième à marcher sur la Lune, se marie à 93 ans

Le légendaire astronaute américain Buzz Aldrin, membre de la mission Apollo 11 et deuxième être humain à poser le pied sur la Lune, a annoncé s'être marié vendredi, pour son 93e anniversaire avec sa petite amie de longue date.

M. Aldrin et Anca Faur, vice-présidente exécutive de Buzz Aldrin Ventures, ont formalisé leur union lors d'une cérémonie privée.

'Pour mon 93e anniversaire (...) je suis heureux d'annoncer que mon amour de longue date, le docteur Anca Faur, et moi-même nous sommes mariés', a tweeté l'astronaute en joignant une photo de lui et Mme Faur, âgée de 63 ans selon les médias américains. 'Nous avons été unis par les liens sacrés du mariage lors d'une petite cérémonie privée à Los Angeles (Ouest des Etats-Unis) et sommes aussi excités que des adolescents fugueurs'.

Selon son profil LinkedIn, Anca Faur a obtenu un doctorat en génie chimique en 1996 à l'université de Pittsburgh (Est). Avant de rejoindre Buzz Aldrin Ventures, elle avait travaillé pour les entreprises chimiques Union Carbide et Johnson Matthey. Elle fut aussi la trésorière d'un lobby de l'hydrogène et des piles à combustible, le 'California Hydrogen Business Council'.

Les trois précédents mariage de Buzz Aldrin ont fini en divorce.

L'astronaute américain est le dernier survivant de la mission Apollo 11, durant laquelle lui et Neil Armstrong devinrent les premiers humains à poser le pied sur la Lune, le 20 juillet 1969.

Michael Collins, troisième membre de la mission, qui pilotait le module de commande resté en orbite lunaire tandis que ses coéquipiers marchaient à la surface de la Lune, est décédé en avril 2021 et M. Armstrong en 2012.

Après avoir quitté l'agence spatiale américaine (Nasa) en 1971, Buzz Aldrin est resté un fervent partisan du voyage dans l'espace.

Un cratère de la Lune, situé près du site d'atterrissage d'Apollo 11, porte son nom.

/ATS