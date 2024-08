C'est au chef du Hamas de décider d'une trêve à Gaza, dit Blinken

Le ministre américain des affaires étrangères Antony Blinken a estimé mardi qu'il revenait au nouveau chef du Hamas, Yahya Sinouar, de décider d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza avec Israël. Ce dernier est l'un des hommes les plus recherchés par Israël.

'M. Sinouar a été et reste le premier décisionnaire en ce qui concerne la conclusion d'un cessez-le-feu' dans le territoire palestinien, a déclaré M. Blinken après que le Hamas a annoncé mardi que son chef à Gaza, Yahya Sinouar, avait été désigné à la tête du mouvement islamiste palestinien.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a en outre, pour la première fois, demandé publiquement à l'Iran et à Israël d'éviter une 'escalade' vers un conflit militaire au Proche-Orient.

'Nous sommes impliqués dans une intense diplomatie avec des alliés et des partenaires et faisons passer ce message directement à l'Iran. Nous avons communiqué ce message directement à Israël', a déclaré le secrétaire d'Etat américain lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre américain de la défense Lloyd Austin et leurs homologues australiens.

Le ministre américain de la défense Lloyd Austin a quant à lui prévenu que les Etats-Unis 'ne toléreront pas' d'attaques contre leurs troupes au Proche-Orient au lendemain d'une attaque à la roquette contre une base militaire en Irak qui a blessé sept Américains.

Riposte promise

L'Iran, le Hamas et le Hezbollah libanais ont accusé Israël d'avoir assassiné Ismaïl Haniyeh, le chef politique du mouvement islamiste palestinien, le 31 juillet à Téhéran, et promis de le venger.

Mardi, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a promis une riposte contre Israël, 'quelles qu'en soient les conséquences', après cet assassinat et celui du chef militaire du mouvement islamiste libanais, Fouad Chokr, tué le 30 juillet dans une frappe israélienne près de Beyrouth.

L'armée et les autorités israéliennes accusent Yahya Sinouar d'être l'un des cerveaux de l'attaque menée par le mouvement palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre. Cette attaque a entraîné la mort de 1198 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles israéliennes.

Sur 251 personnes enlevées, 111 sont toujours retenues à Gaza, dont 39 sont mortes, selon l'armée.

En riposte, Israël a lancé une offensive qui a fait jusqu'à présent 39'653 morts, d'après des données du ministère de la santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas, qui ne détaille pas le nombre de civils et de combattants morts.

