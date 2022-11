Cassis souligne la nécessité de maintenir les objectifs climatiques

A l'occasion de l'ouverture de la COP27, le président de la Confédération Ignazio Cassis a souligné la nécessité de maintenir l'objectif des 1,5°C et la 'responsabilité particulière' des grands émetteurs. Il a annoncé des contributions supplémentaires de la Suisse.

'La COP27 ne peut pas être la conférence où nous perdons de vue l'objectif des 1,5°C. Bien au contraire: la COP27 doit renforcer cet objectif!', a déclaré M. Cassis lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence de l'ONU lundi à Charm el-Cheikh, selon la version écrite de son discours.

Et d'ajouter que cet objectif ne pourra pas être atteint sans efforts renforcés des pays membres du G20 - qui représente 80% des émissions globales. Les plus pauvres et les plus vulnérables, qui contribuent le moins aux émissions, sont ceux qui vont souffrir le plus, a-t-il rappelé. 'Nous ne pouvons accepter ces conséquences'.

'La Suisse est prête'

'Nous pouvons limiter le changement climatique, si nous le voulons', a scandé le Tessinois, ajoutant que la Suisse était prête. Lors de son mandat de membre non permanent du Conseil de Sécurité de l'ONU, la Suisse va davantage considérer les risques climatiques sur la sécurité et la paix, a-t-il précisé.

Le ministre des affaires étrangères a rappelé que lors de la dernière COP à Glasgow, les pays se sont, pour la première fois, engagés à éliminer et supprimer les subsides aux énergies fossiles. 'Cette COP27 doit demander à chaque pays de présenter un calendrier concret de désinvestissement des énergies fossiles', a-t-il poursuivi.

Il convient également de multiplier les efforts en matière d'adaptation au niveau mondial. Les solutions proposées doivent être efficientes, c'est-à-dire pouvoir être payées, car les moyens sont limités, a précisé M. Cassis. Et d'ajouter que des sources de financement additionnelles doivent être trouvées, par exemple sur le principe du pollueur-payeur.

Contributions supplémentaires

Le président de la Confédération a indiqué que la Suisse s'engage pour que le prochain objectif de financement climatique - pour après 2025 - 'soit à la hauteur des besoins actuels et adresse tous les flux financiers'. La Suisse entend apporter sa 'juste part' à l'objectif des 100 milliards et contribuera à celui de doublement le financement à l'adaptation à l'horizon 2025.

M. Cassis a dans la foulée annoncé une contribution supplémentaire de 38 millions de francs de la Suisse à plusieurs initiatives et programmes de lutte ou d'adaptation au changement climatique.

Dans le détail, la Suisse versera quatre millions de francs supplémentaires à l'initiative CREWS pour le développement de systèmes d'alerte précoce pour tous; 8 millions de plus au programme de financement et d'assurance contre les risques de catastrophe de la Banque mondiale, ainsi que 10 millions au Fonds spécial pour le changement climatique et 16 millions au cours des quatre prochaines années au Fonds pour les pays les moins avancés. Ces deux dernières sommes sont conditionnées à l'approbation du Parlement.

/ATS