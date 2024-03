Chine et Russie ont créé un « nouveau modèle » de relations

La Chine et la Russie, qui ont renforcé leurs liens ces dernières années, ont créé un 'nouveau modèle' de relations entre grandes puissances, a estimé jeudi le chef de la diplomatie chinoise. Il 'diffère complètement de l'ancienne époque de la guerre froide'.

Ce nouveau modèle repose 'sur la base du non-alignement, de la non-confrontation et ne vise pas de tierces parties', a déclaré Wang Yi lors d'une conférence de presse tenue en marge de la session annuelle du Parlement chinois.

'Face à un environnement international instable et complexe, la Chine sera résolument une force pour la paix, la stabilité et le progrès dans le monde', a ajouté M. Wang.

'Nous nous opposons résolument à toute hégémonie et intimidation et défendons avec force la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement du pays', a souligné le ministre chinois.

Les relations sino-américaines se sont détériorées ces dernières années en raison de plusieurs dossiers: liens avec Taïwan, commerce, rivalité dans les nouvelles technologies, lutte d'influence.

/ATS