Composants occidentaux dans un missile nord-coréen trouvé à Kharkiv

Les restes d'un missile nord-coréen retrouvé en Ukraine contiennent des composants visiblement fabriqués en Europe et aux Etats-Unis, affirme mardi une ONG. Pyongyang fait pourtant l'objet de sanctions depuis des années pour ses activités militaires et nucléaires.

La Corée du Nord fournit de l'armement à la Russie pour sa guerre contre l'Ukraine, selon les Occidentaux, qui imposent depuis des années d'importantes sanctions contre ce pays asiatique isolé. Mais Pyongyang semble en mesure de contourner ces sanctions pour se procurer des pièces, selon l'ONG Conflict Armament Research (CAR).

Ses enquêteurs ont 'déterminé qu'un missile balistique produit en [Corée du Nord] et récupéré en Ukraine contient plus de 290 composants électroniques non nationaux'. Les trois quarts d'entre eux sont liés à des entreprises basées aux Etats-Unis et 16% en Europe, selon l'ONG.

Elle estime que le missile étudié, retrouvé le 2 janvier à Kharkiv, a été assemblé en mars 2023 au plus tôt.

/ATS