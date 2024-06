Condamné, Trump lève plus de 50 millions de dollars en 24 heures

L'ex-président américain Donald Trump a récolté plus de 50 millions de dollars de donations en ligne en 24 heures, depuis sa condamnation jeudi au pénal. Le verdict a galvanisé son soutien 'comme jamais auparavant', a indiqué vendredi son équipe de campagne.

'C'est plus de 2 millions de dollars par heure', a-t-elle ajouté dans un communiqué.

'Quelques minutes après l'annonce du verdict, notre système de levée de fonds numérique était dépassé par le soutien et, malgré des retards temporaires liés à la fréquentation en ligne, le président Trump a levé 34,8 millions de dollars via des petites sommes', avait déclaré Chris LaCivita et Susie Wiles, conseillers de campagne, dans un communiqué vendredi matin. Vendredi soir, le nombre a grimpé à 52,8 millions de dollars.

Rien que le montant du matin représente presque le double de la meilleure journée de collecte de fonds pour la campagne sur WinRed, plateforme officielle de dons du parti républicain. 30% de ces dons ont été effectués par de nouveaux donateurs.

'Prisonnier politique'

'Joe l'escroc et les démocrates, avec leur chasse aux sorcières, ont réveillé le mouvement MAGA ['Make America Great Again', slogan de Donald Trump, ndlr] comme jamais auparavant', ont encore salué les conseillers de campagne.

Donald Trump a été reconnu coupable jeudi à New York de l'ensemble des chefs d'accusation qui pesaient contre lui dans un procès pénal, le premier d'un ex-président américain, pour avoir falsifié des documents afin de cacher des paiements destinés à acheter le silence d'une ancienne vedette de films pornographiques. Le juge a fixé le prononcé de la peine au 11 juillet.

Donald Trump a l'habitude de tourner les scandales à son avantage. Quelques instants après l'annonce de sa culpabilité, le site Internet de sa campagne avait commencé à rediriger les visiteurs vers une page de collecte de fonds déclarant qu'il était un 'prisonnier politique'. La page est restée bloquée pendant près d'une heure en raison d'une importante fréquentation.

/ATS