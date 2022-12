Critiques après un appel de Trump à abandonner la constitution

La classe politique américaine a vivement condamné dimanche un appel la veille de l'ex-président Donald Trump à abandonner la constitution américaine pour revenir sur le résultat de la présidentielle de 2020 gagnée par Joe Biden. Même la Maison-Blanche l'a condamné.

Réitérant ses allégations infondées de fraude massive lors du scrutin, Donald Trump a affirmé samedi sur son réseau Truth Social qu'une 'fraude de ce genre et de cette envergure permet l'abrogation de toutes les règles, réglementations et articles, y compris ceux de la constitution'.

'La constitution américaine est un document sacro-saint qui garantit depuis 200 ans que la liberté et l'Etat de droit prévalent dans notre beau pays', a commenté samedi un porte-parole de l'exécutif, Andrew Bates, dans un communiqué.

'Attaquer la constitution et tout ce qu'elle représente est un anathème pour l'âme de notre pays et il faut le condamner', a-t-il ajouté. 'On ne peut pas n'aimer l'Amérique que lorsque l'on gagne.'

Condamnation des deux bords

Dimanche, des élus des deux partis se sont offusqués des propos de l'ancien président, qui a récemment annoncé qu'il comptait se présenter à l'élection présidentielle de 2024.

'La semaine dernière, il dînait avec des antisémites. Maintenant, il appelle à mettre fin à la démocratie constitutionnelle aux Etats-Unis d'Amérique', a tweeté le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, à propos d'un dîner dans la résidence de Floride de Donald Trump auquel a participé Nick Fuentes, un suprémaciste blanc et négationniste notoire.

Donald Trump 'est hors de contrôle et un danger pour notre démocratie. Tout le monde doit condamner cette attaque contre notre démocratie', a ajouté M. Schumer.

Questionné sur les propos de M. Trump sur Fox News, l'ancien vice-président Mike Pence, qui a pourtant pris ses distances avec le milliardaire américain depuis l'attaque contre le Capitole le 6 janvier 2021, s'est abstenu de les condamner.

'Les candidats qui se sont concentrés sur le passé, particulièrement ceux qui se sont concentrés sur la remise en cause de la dernière élection, n'ont pas eu de bons résultats aux élections de mi-mandat' le mois dernier, a-t-il simplement rappelé.

L'ancien conseiller à la sécurité nationale de M. Trump, le très conservateur John Bolton, s'est quant à lui offusqué de la suggestion de son ancien patron. 'Tous les vrais conservateurs doivent s'opposer à sa campagne pour l'élection présidentielle de 2024', a-t-il tweeté.

