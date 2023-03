Début d'un sommet entre Vladimir Poutine et Xi Jinping au Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine a accueilli mardi son homologue chinois Xi Jinping au Kremlin pour un sommet consacré notamment au conflit en Ukraine et aux relations bilatérales de plus en plus étroites entre Pékin et Moscou.

D'après des images retransmises par les chaînes de télévision russes, M. Poutine a accueilli M. Xi avec une franche poignée de main, puis une fanfare militaire a joué les hymnes des deux pays. Après la cérémonie d'accueil, les deux dirigeants doivent avoir des discussions officielles, au lendemain d'un premier entretien 'informel' qui a duré plus de quatre heures.

/ATS