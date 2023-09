Décollage d'une fusée japonaise avec un atterrisseur lunaire à bord

Une fusée japonaise transportant un petit atterrisseur lunaire a décollé jeudi de Tanegashima, selon une vidéo officielle du lancement diffusée en direct. Le lancement a été reporté trois fois depuis la fin août en raison de conditions météorologiques défavorables.

Il s'agit d'une nouvelle tentative pour le Japon de poser un engin sur la Lune, ce qui serait une première pour le pays et un succès bienvenu pour la JAXA, son agence spatiale qui a connu une série d'échecs depuis l'an dernier.

La fusée H-IIA a décollé comme prévu à 08h42 du matin heure japonaise (01h42 en Suisse) de la base de lancement de la JAXA à Tanegashima. Elle transporte un petit module lunaire baptisé SLIM (Smart Lander for Investigating the Moon) et surnommé 'Moon Sniper', censé tester d'ici quatre à six mois une technique d'alunissage de haute précision, à 100 mètres au maximum de sa cible contre plusieurs kilomètres habituellement.

XRISM, un satellite astronomique développé conjointement par la JAXA, la NASA américaine et l'agence spatiale européenne (ESA) pour une mission d'imagerie en rayons X et spectroscopie, est également du voyage.

Chine, Inde, Russie

Signe de l'engouement que suscite cette double mission, le décollage a été suivi en direct par plus de 35'000 personnes sur YouTube.

L'Inde a réussi le mois dernier à poser sur la Lune son premier engin spatial. Avant elle, seuls les États-Unis, l'Union soviétique et la Chine avaient déjà réussi pareille prouesse.

La Russie vient pour sa part d'échouer dans une nouvelle tentative, sa sonde Luna-25 s'étant écrasée le 19 août sur le sol lunaire.

Le Japon avait déjà tenté en novembre dernier de poser une mini-sonde sur la Lune, embarquée à bord de la mission américaine Artemis 1. Mais la communication avec 'Omotenashi' ('hospitalité' en japonais) avait été perdue peu après l'éjection de cette sonde dans l'espace, en raison d'une défaillance de ses batteries.

En avril de cette année, une jeune entreprise privée japonaise, ispace, a échoué à faire alunir son module lunaire qui s'est probablement écrasé sur la surface du satellite naturel de la Terre.

La JAXA a, quant à elle, connu un échec peu après le décollage d'un lanceur de petite taille en octobre dernier, Epsilon-6, puis a connu deux autres revers successifs au début 2023 avec sa grande fusée de nouvelle génération H3, qui n'a toujours pas réussi une première mission.

