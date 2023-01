Découverte d'une nouvelle espèce de boa nain en Amazonie

Une équipe de scientifiques a découvert une nouvelle espèce de boa nain en Amazonie équatorienne. Elle est considérée comme une 'relique' dans le monde animal car elle possède les restes d'un bassin.

Tropidophis cacuangoae a été nommé 'en l'honneur de l'activiste équatorienne Dolores Cacuango', qui a été pionnière dans la lutte pour les droits des indigènes et a fondé les premières écoles bilingues, a indiqué mercredi le ministère de l'Environnement.

Mesurant jusqu'à 20 centimètres de long et présentant des couleurs et des motifs très similaires à ceux d'un boa classique, les deux spécimens de Tropidophis cacuangoae étudiés ont été trouvés dans la réserve nationale Colonso Chalupas, dans la province de Napo (centre-est), et dans la réserve privée Sumak Kawsay, dans la province voisine de Pastaza (est).

Ces serpents 'sont une relique du temps, ce sont des animaux tellement anciens qu'évidemment trouver ou croiser un de ces animaux est un privilège', a déclaré à l'AFP le chercheur équatorien Mario Yanez, de l'Institut national de la biodiversité (Inabio).

Espèce endémique

La nouvelle espèce possède un 'bassin vestigial, caractéristique des serpents primitifs, qui témoigne de la réduction des membres chez les reptiles écailleux il y a des millions d'années, suite aux pressions climatiques de l'ère quaternaire', a expliqué M. Yanez.

Cette recherche de quatre ans a également été menée par Mauricio Ortega (Équateur), Alexander Bentley (États-Unis), Claudia Koch (Allemagne) et Omar Entiauspe Neto (Brésil). Les résultats ont été publiés fin décembre dans le 'European Journal of Taxonomy'. Selon le ministère de l'Environnement, cette découverte porte à six le nombre d'espèces du genre Tropidophis, qui ne se trouve qu'en Amérique du Sud.

'L'identification de cette nouvelle espèce est un argument de plus pour maintenir et augmenter les zones protégées en Équateur', a plaidé M. Yanez. Le boa nain est considéré comme endémique en Équateur et son habitat est constitué par les forêts de collines, dans des zones pluvieuses, humides et brumeuses.

