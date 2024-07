Des avions venus de l'étranger pour aider à combattre les incendies

Des avions et hélicoptères en provenance de pays des Balkans et de la Turquie ont été déployés mardi en Macédoine du Nord pour aider les pompiers qui luttent depuis plusieurs jours contre une série de feux de forêt par une chaleur accablante.

Les appareils, envoyés par la Croatie, la Serbie, la Slovénie et la Turquie, ont été déployés par les services d'urgence pour aider à combattre les incendies, selon un communiqué de la Commission européenne.

'L'UE est unie dans son soutien. Notre réponse rapide par le biais du Mécanisme de protection civile de l'UE est cruciale pour soutenir les efforts locaux contre ces feux de forêt dévastateurs', a déclaré le commissaire européen à la Gestion des crises Janez Lenarcic.

Des centaines d'hectares de forêt ont brûlé au cours de la semaine dernière écoulée dans plusieurs régions de Macédoine du Nord. Mardi matin, les autorités avaient identifié douze incendies de forêt actifs dans le pays.

Vague de chaleur

Le plus important est situé près de la ville de Negotino (centre), tandis qu'un autre a progressé vers la ville de Bitola (sud). Au cours d'une réunion gouvernementale d'urgence au cours du week-end, a été proclamée une situation de crise en raison de 'l'augmentation du nombre d'incendies de forêt'.

Cette mesure permet d'engager des ressources plus importantes de l'Etat pour répondre à des situations de risque accru pour les biens, la santé et la vie des personnes et des animaux. Le gouvernement a aussi décidé de faire appel à la police et l'armée pour lutter contre les incendies, et de relever le niveau de préparation du personnel médical dans l'ensemble du pays.

Lundi, les autorités ont interdit aux habitants de pénétrer dans les vastes zones forestières et montagneuses du pays. Depuis la semaine dernière, une vague de chaleur, qui devrait durer encore pendant plusieurs jours, sévit dans la région des Balkans.

/ATS