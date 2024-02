Des milliers de personnes contre l'extrême-droite à Berlin

Des milliers de manifestants sont réunis devant le bâtiment du Reichstag dans le centre de Berlin pour s'opposer au racisme et à l'extrême-droite, avec de nombreux autres rassemblements pacifiques prévus dans tout le pays.

La place, en plein coeur du quartier du pouvoir, était noire de monde en milieu de journée et continuait de se remplir.

'Tous ensemble contre le fascisme!', scandait la foule à la manifestation, retransmise en direct sur YouTube par les organisateurs, le mouvement 'Hand in Hand' (main dans la main en français), qui rassemble plus de 1500 organisations, dont l'organisation Friday for Future et l'alliance citoyenne Campact.

Jusqu'à 100'000 personnes étaient attendues, selon la police citée par la radio RBB. Les forces de l'ordre de la capitale ont indiqué avoir déployé 700 policiers sur place.

'Que ce soit à Eisenach, Homburg ou Berlin: dans des petites et grandes villes de tout le pays, de nombreux citoyens et citoyennes se rassemblent pour manifester contre l'oubli, contre la haine et l'incitation à la haine ce week-end aussi. Un signe fort pour la démocratie et notre Constitution', a déclaré le chancelier fédéral Olaf Scholz sur le réseau social X samedi matin.

Depuis des semaines

La station de métro de la porte de Brandebourg a été fermée, a indiqué la BVG sur X, société de gestion des transports en commun de la ville, tandis que la circulation était perturbée dans le quartier de Mitte.

Des centaines de manifestations se déroulent dans toute l'Allemagne depuis des semaines.

Elles témoignent du choc provoqué par la révélation le 10 janvier par le média d'investigation allemand Correctiv d'une réunion d'extrémistes à Potsdam, près de Berlin, où, en novembre, un projet d'expulsion massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère a été discuté.

Sur fond de ralentissement économique et d'inflation, le parti anti-migrants et anti-système Alternative pour l'Allemagne (AfD) ne cesse de progresser dans les sondages, à quelques mois de trois importantes élections régionales dans l'est du pays.

/ATS