Des milliers de personnes menacées par un incendie en Californie

Un intense incendie attisé par des vents violents se propageait mardi dans le sud de la Californie et a poussé les autorités à émettre un ordre d'évacuation concernant plusieurs milliers de personnes.

Environ 5700 personnes sont ainsi invitées à quitter les zones menacées par les flammes, dans une région rurale au sud-est de Los Angeles.

Le 'Highland Fire', qui s'est déclaré lundi à la mi-journée, s'étendait sur 900 hectares mardi matin et n'était pour l'instant pas du tout contenu par les pompiers.

Les flammes ont notamment détruit trois bâtiments et six autres structures ont été endommagées.

Plus de 300 pompiers luttent actuellement (mardi soir, heure suisse) contre l'incendie, aidés par des avions bombardiers d'eau.

Les vents violents compliquent l'intervention des pompiers, a expliqué à l'AFP une porte-parole des soldats du feu du comté de Riverside.

'Le plus gros problème en ce moment, ce sont les vents violents', a-t-elle détaillé. 'Il s'agit également d'une question de topographie; le feu s'enfonce et s'établit dans beaucoup de vallées et de ravins.'

Selon le service météorologique national, des rafales pouvant atteindre 50 kilomètres par heure sont attendues au cours de la journée.

Changement climatique

Les vents de 'Santa Ana', chauds et secs, sont fréquents à l'automne dans le sud-ouest des Etats-Unis et alimentent le risque d'incendie dans cette région très vulnérable au feu.

Le dernier hiver très humide, suivi d'un reste d'année 2023 exceptionnellement humide, a entraîné une croissance explosive de la végétation dans de vastes zones de la Californie, après des années de sécheresse.

Les experts avaient prévenu que cette végétation pouvait se dessécher et alimenter les incendies, dans une région très affectée par le changement climatique.

Les scientifiques rappellent régulièrement que le changement climatique affecte nos conditions météorologiques, rendant les périodes sèches plus longues et plus intenses et les périodes humides plus intenses.

