Des minisatellites lâchés à la main depuis l'ISS

Deux cosmonautes russes de l'ISS ont effectué une sortie dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils ont notamment lâché à la main plusieurs petits satellites, célébrant ainsi les 60 ans du lancement de Spoutnik 1, premier engin placé en orbite autour de la Terre.

Fiodor Iourtchikhine et Sergueï Riazanski sont sortis de la Station spatiale internationale jeudi à 16h36. Prévue sur six heures, leur mission a été prolongée de plus d'une heure et demie pour se terminer vendredi à 00h10, selon les images diffusées en direct par la NASA.

Un des satellites lâchés à la main diffuse un message en russe, anglais, espagnol et chinois rappelant le lancement du premier satellite soviétique, Spoutnik 1, le 4 octobre 1957. Tout comme le bip-bip de son prédécesseur, le message peut être capté par les radio-amateurs, a indiqué l'agence russe Roskosmos.

Un autre minisatellite russe largué au cours de la même sortie possède une enveloppe réalisée à l'aide d'une imprimante 3D. Le but est de tester la résistance de telles constructions dans l'espace proche de la Terre.

Lors de leur sortie, les cosmonautes ont aussi procédé à une série de tests. Actuellement, outre les deux Russes, les Américains Peggy Whitson, Jack Fischer et Randy Bresnik, ainsi que l'Italien Paolo Nespoli se trouvent sur l'ISS.

/ATS