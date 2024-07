Des restes humains découverts dans deux valises à Bristol

Deux valises découvertes sur un célèbre pont suspendu à Bristol, dans l'ouest de l'Angleterre, contenaient les restes de deux hommes, a annoncé vendredi la police. Elle est toujours à la recherche d'un suspect.

Peu avant minuit dans la nuit de mercredi à jeudi, la police a reçu le signalement 'd'un homme avec une valise agissant de manière suspecte sur le pont suspendu de Clifton', a indiqué la police locale dans un communiqué jeudi.

Des agents ont été rapidement envoyés sur place, mais 'l'homme avait déjà quitté la zone' en laissant une valise. Une seconde a été retrouvée non loin de là. La police a rapidement précisé que les valises contenaient des restes humains.

'Les victimes n'ont pas été formellement identifiées mais il s'agirait de deux hommes adultes', a dit vendredi la Metropolitan Police, la police de Londres qui a été chargée de l'enquête. Le suspect aperçu à Bristol serait venu de la capitale britannique.

Emblème de Bristol

Une scène de crime a été mise en place dans l'ouest de Londres, dans le quartier de Shepherd's Bush. La police a diffusé jeudi une capture d'écran d'une caméra de vidéosurveillance montrant l'individu recherché: un homme noir, barbu, vêtu de noir et avec une casquette sur la tête.

Le pont suspendu de Clifton, ouvert en 1864, enjambe la rivière Avon et relie Bristol au Somerset. Long de plus de 400 mètres et situé à plus de 70 mètres au-dessus de l'eau, il est un des emblèmes, très visité, de Bristol.

/ATS