Des tirs font neuf morts dans un abri de l'ONU à Gaza

Deux chars ont ouvert le feu sur un centre de formation de l'ONU devenu un refuge pour déplacés à Khan Younès, dans le sud de la bande Gaza. La frappe a fait 'neuf morts et 75 blessés', a déclaré un responsable onusien sur X (ex-Twitter).

'Deux chars ont frappé un bâtiment qui abrite 800 personnes', a précisé Thomas White, directeur à Gaza de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), alors que l'armée israélienne a intensifié ses opérations contre le mouvement islamiste palestinien Hamas à Khan Younès qu'elle encercle.

L'Unrwa et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) tentaient mercredi de joindre le centre, a ajouté M. White qui avait fait état plus tôt de 'bâtiments en feu et de victimes en masse'.

Des images diffusées par la chaîne Al Jazeera en arabe montraient d'épaisses fumées et des flammes émergeant du bâtiment.

Le complexe tout entier abrite 10'000 personnes, selon James McGoldrick, coordinateur humanitaire des Nations-Unies par intérim pour les Territoires palestiniens, déplorant 'encore un incident dans lequel un bâtiment utilisé à des fins humanitaires est endommagé ou frappé'.

Déjà touché la veille

Mardi, Philippe Lazzarini, chef de l'Unrwa, avait annoncé que le même bâtiment avait 'été touché pendant les opérations militaires' de la veille, avec déjà un bilan de six morts. Les forces israéliennes avaient indiqué à l'AFP ne pas être au courant.

Alors que les forces israéliennes poursuivent leurs opérations, plus d'un million de personnes sont entassées à Rafah, au sud de Khan Younès, près de la frontière avec l'Egypte.

