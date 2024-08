Deux Palestiniens tués par Tsahal en Cisjordanie occupée

Deux Palestiniens ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi par les forces de sécurité israéliennes près de Jérusalem et dans le nord de la Cisjordanie occupée, ont annoncé les autorités israéliennes et l'agence palestinienne Wafa.

'A l'aube, l'armée est entrée dans Toubas', dans le nord de la Cisjordanie occupée 'et a tué par balle un jeune homme retranché dans sa maison', indique Wafa.

L'armée israélienne, de son côté, affirme avoir 'lancé une opération antiterroriste' à Toubas, 'éliminé un terroriste' et en avoir 'touché d'autres lors d'échanges de tirs'. Elle ajoute dans son communiqué avoir 'arrêté des personnes recherchées et localisé et confisqué des armes'.

A cinq kilomètres de là, dans la localité de Tamoun, elle indique avoir 'mené des frappes aériennes sur plusieurs terroristes armés'.

Plus tôt, la police israélienne avait annoncé avoir touché par balles un Palestinien de 16 ans qui 'grimpait le Mur' séparant Jérusalem de la Cisjordanie 'pour jeter des cocktails Molotov'.

Touché par un sniper, 'il a été emmené pour des soins mais son décès a été déclaré', poursuit la police.

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, les violences ont flambé en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967 et séparé géographiquement de Gaza par le territoire israélien.

Au moins 621 Palestiniens y ont été tués par l'armée israélienne ou des colons, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles palestiniennes, et au moins 18 Israéliens parmi lesquels des soldats dans des attaques palestiniennes, selon les données officielles israéliennes.

