Deux excroissances cancéreuses retirées à Jill Biden

Les médecins ont retiré mercredi deux excroissances cancéreuses à la première dame des Etats-Unis d'Amérique, Jill Biden. L'épouse de Joe Biden se 'sent bien' après son opération, ont-ils indiqué.

'Tous les tissus cancéreux ont été retirés avec succès [...] Nous allons surveiller de près la zone pendant sa guérison, mais nous ne prévoyons pas que d'autres procédures soient nécessaires', a déclaré le médecin présidentiel Kevin O'Connor dans une note.

Une 'petite lésion' sur la paupière gauche de Jill Biden a été 'entièrement retirée' et 'envoyée pour un examen microscopique standard', a-t-il ajouté. Au cours de l'intervention, les médecins ont découvert une autre lésion sur le côté gauche du buste de Jill Biden, qui s'est également avérée cancéreuse et a été retirée.

A la Maison-Blanche dans la journée

La première dame présentait après l'opération 'un gonflement du visage et des contusions', mais 'se sent bien', a indiqué Kevin O'Connor, précisant qu'elle retournerait à la Maison-Blanche 'plus tard dans la journée'.

Accompagnée par son mari Joe Biden mercredi, elle avait embarqué dans la matinée à bord de l'hélicoptère présidentiel Marine One pour se rendre à l'hôpital militaire Walter Reed, près de Washington.

Jill Biden, 71 ans, est la première dame la plus âgée de l'histoire des Etats-Unis, tandis que son époux, âgé de 80 ans, est également le plus vieux locataire de l'histoire de la Maison-Blanche.

Le cancer est une cause personnelle pour Joe Biden, dont le fils Beau est décédé en 2015 d'un cancer du cerveau. Joe Biden a fait de la réduction du taux de mortalité lié à cette maladie une 'priorité présidentielle'.

/ATS