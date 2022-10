Deux frères enlevés à La Chaux-de-Fonds (NE) retrouvés en France

Les deux enfants enlevés à La Chaux-de-Fonds (NE) ont été retrouvés en bonne santé en France. Treize heures après le rapt des deux frères de 7 ans, la gendarmerie française a intercepté dans les Landes un véhicule dans lequel ils se trouvaient avec trois adultes.

Les investigations menées par la police judiciaire neuchâteloise ont notamment permis d’identifier un véhicule impliqué dans cette affaire, a indiqué samedi matin la police neuchâteloise. Celle-ci avait évoqué la veille une Toyota Rav 4 blanche immatriculée en Espagne. Localisée dans l’ouest de France, la voiture a été interceptée samedi vers 00h30 par la gendarmerie nationale.

Les enfants ont été pris en charge par les autorités françaises. Les auteurs présumés du rapt ont été placés en garde à vue. La procureure Sarah Weingart a ouvert une instruction pénale à leur endroit.

Contexte familial conflictuel

Les deux frères avaient été enlevés vendredi vers 12h45 dans un appartement chaux-de-fonnier par deux à trois individus. Ceux-ci avaient neutralisé leur grand-mère qui les gardait. Cette dernière a été ligotée et bâillonnée. La femme âgée de 54 ans a pu se libérer et appeler la police une vingtaine de minutes plus tard.

L'enlèvement est intervenu dans un contexte familial conflictuel entre les parents, domiciliés en Suisse et en Espagne. La mère des enfants ne se trouvait pas au domicile lors des faits.

Efficacité de la coopération

Diverses démarches judiciaires rendues nécessaires au vu du caractère international de l’affaire vont encore être réalisées, précise la police neuchâteloise. Cette dernière a salué 'la réactivité' des instances françaises, qui démontre selon elle l’efficacité de la coopération judiciaire et policière transfrontalière.

Dans le cadre de l’appel à témoins, les photos des enfants ont été diffusées. L’affaire ayant trouvé une issue réjouissante, il est demandé aux médias et à toute personne qui ont contribué à cette diffusion d’effacer ces images et de supprimer les publications relatives à l’appel à témoins, pour préserver la vie privée des enfants.

/ATS