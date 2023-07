Deux morts dans un bombardement ukrainien sur Donetsk

Deux personnes ont été tuées et six autres blessées lundi dans un bombardement ukrainien sur Donetsk, ont annoncé les autorités locales prorusses. Donetsk est la principale ville contrôlée par Moscou dans l'est de l'Ukraine.

'Ce matin, les forces ukrainiennes ont bombardé le centre de Donetsk', a affirmé sur Telegram Denis Pouchiline, le dirigeant de la région éponyme, dont Moscou revendique l'annexion. 'Un bus a été détruit par ces bombardements', a-t-il ajouté, précisant que l'attaque a fait 'deux morts et six blessés'.

La ville de Donetsk a été la cible de tirs ukrainiens meurtriers à plusieurs reprises depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, en février 2022, selon les autorités locales.

La région de Donetsk est l'une des quatre provinces ukrainiennes dont Moscou a revendiqué l'annexion après le déclenchement de l'offensive russe en février 2022.

/ATS