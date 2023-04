Eboulement à la frontière: le bilan monte à 8 morts

Le bilan du glissement de terrain massif qui a enseveli plusieurs camions mardi à un des principaux points de passage entre le Pakistan et l'Afghanistan est monté à huit morts, ont annoncé samedi les autorités pakistanaises.

L'éboulement s'était produit à l'aube au poste-frontière de Torkham, l'un des points de passage et d'échange les plus fréquentés entre les deux pays, alors que plus de 100 camions attendaient en contrebas. Le premier bilan faisait état d'au moins 2 morts et 8 blessés.

'Jusqu'à présent, nous avons retrouvé sept corps', a indiqué Bilal Faizi, un porte-parole des services de secours pakistanais, ajoutant qu'une opération 'était en cours' pour sortir des décombres le corps d'une huitième victime.

'Nous avions enlevé 60% des décombres mais hier un autre glissement de terrain s'est produit dans la même zone et a retardé les opérations de sauvetage', a-t-il ajouté. Fermé après l'accident, le poste-frontière est rouvert au trafic routier depuis jeudi.

L'éboulement a eu lieu, pour la plus grande part, à environ 120 mètres du poste-frontière et a été suivi par des départs de feu provoqués par les réchauds à gaz que les chauffeurs routiers étaient en train d'utiliser pour cuisiner et rompre le jeûne du ramadan.

La cause de l'éboulement n'était pas immédiatement connue. Un responsable administratif local, Ali Raza, a fait observer que des machines lourdes étaient utilisées depuis des mois pour des travaux d'agrandissement dans les collines entourant le poste-frontière.

Des pluies torrentielles dans la nuit de lundi à mardi pourraient aussi avoir contribué au glissement de terrain, selon M. Raza.

