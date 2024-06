Elections en Inde: le Japon félicite Modi après sa victoire

Le Japon a félicité mardi la coalition menée par le Premier ministre sortant Narendra Modi pour sa victoire aux élections législatives en Inde, qualifiant le pays de 'partenaire important'.

'Nous félicitons la coalition au pouvoir dirigée par le Premier ministre Modi pour sa déclaration de victoire', a déclaré le porte-parole du gouvernement, Yoshimasa Hayashi.

'L'Inde est un partenaire important pour la réalisation d'une région Indo-Pacifique libre et ouverte, et nous continuerons à renforcer les relations entre le Japon et l'Inde', a-t-il ajouté.

Le parti nationaliste hindou BJP de M. Modi a remporté les élections législatives indiennes mais a perdu sa majorité absolue et aura besoin de former une coalition pour gouverner, selon des résultats annoncés mardi soir par la Commission électorale du pays.

Narendra Modi, longtemps ostracisé par certains pays occidentaux pour son nationalisme hindou décomplexé, est devenu un acteur incontournable sur la scène internationale.

Le Japon et l'Inde sont membres avec les Etats-Unis et l'Australie de l'alliance de coopération informelle sur la sécurité dite 'Quad'. M. Modi a par ailleurs participé au sommet du G7 organisé à Hiroshima (ouest du Japon) il y a un an, en tant que membre invité, et a accueilli le sommet du G20 à l'automne dernier.

/ATS