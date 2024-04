Elections locales: la coalition pro-UE confirme son poids politique

Le camp pro-européen au pouvoir a réussi à maintenir dimanche son poids politique lors des élections locales, selon un sondage à la sortie des urnes. Cela en dépit de la victoire proportionnelle des nationalistes populistes.

Selon le sondage de l'institut IPSOS, le parti Droit et Justice (PiS) a remporté 33,7% des voix au niveau des assemblées régionales, comparé à 31,9% pour la Coalition civique (KO, centre) du Premier ministre Donald Tusk, à 13,5% pour la Troisième Voie (chrétien démocrate) et à 6,8% pour la Gauche, ces trois derniers groupements formant ensemble le camp pro-européen au pouvoir.

L'extrême droite de Konfederacja, le seul allié potentiel du PiS, a bénéficié d'un soutien de 7,5% des électeurs.

'Le 15 octobre (la victoire des forces pro-UE aux élections législatives, ndlr) s'est refait en avril', s'est félicité le Premier ministre Donald Tusk.

PiS, plus grande formation au Parlement

Mis à part les assemblées régionales, les électeurs ont élu aussi leurs maires et leurs conseillers locaux. La Coalition civique a gagné haut la main, dès le premier tour, l'élection du maire dans ses deux plus grands bastions, à Varsovie et à Gdansk (nord).

Le maire de Varsovie qui a ainsi vu son mandat renouvelé, Rafal Trzaskowski, s'est félicité aussitôt qu'un 'nouveau pas ait été fait pour avoir la certitude que les populistes du PiS ne reviendront plus jamais au pouvoir'.

Pourtant, le chef du PiS, Jaroslaw Kaczynski a une nouvelle fois clamé la victoire de son mouvement, citant la phrase attribuée à l'écrivain Marc Twain: 'L'annonce de ma mort est tout à fait prématurée'.

Au niveau national, le PiS peut se vanter toujours de sa première place parmi les partis politiques - il est toujours la plus grande formation au Parlement.

Résultats officiels attendus mercredi

Les résultats officiels complets des élections devraient être publiés mercredi, selon la Commission électorale, mais le poids politique au niveau des régions, villes et villages précis devrait se préciser d'ici-là, au fur et à mesure des décomptes partiels locaux.

La campagne électorale s'est concentrée principalement sur les problèmes locaux, tels que les transports, le logement et le renforcement du pouvoir local après les années de centralisation prônée par le PiS.

Elle a été émaillée par des manifestations d'agriculteurs protestant contre les mesures environnementales de l'Union européenne et les importations de produits alimentaires en provenance principalement d'Ukraine, par des scandales financiers liés au précédent gouvernement et par le conflit entre les partis au pouvoir sur la libéralisation de l'avortement.

Le taux de participation a été de 51%, bien en deçà du record de 74,4% lors des législatives d'octobre victorieuses pour les forces pro-européennes.

